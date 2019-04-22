В Совфеде оценили шансы Порошенко вернуться во власть

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков дал комментарий после того, как стало известно о планах нынешнего президента страны Петра Порошенко снова возглавить Украину. Об этом сообщает RT.

По мнению Цекова, Порошенко неправильно оценивает ситуацию на украинской территории.

«Граждане Украины не забудут годы правления Порошенко, когда страна оказалась в чрезвычайно сложной экономической и социальной ситуации. Не забудут и невероятную коррупцию, очень низкий уровень жизни», — сказал Цеков.

Он добавил, что шансов на получение «серьезной» поддержки у Порошенко мало.

Ранее Порошенко согласился стать президентом Украины через год.