В госохране оценили сложности переноса администрации главы Украины

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Начальник Управления госохраны Украины Валерий Гелетей заявил в эфире украинского ТВ, что перенос президентской администрации из центра Киева является «не лучшим вариантом», однако не станет проблемой для силового ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, любое решение, которое примет президент, Управление государственной охраны будет выполнять», — подчеркнул Гелетей.

При этом, отметил начальник госохраны, в правительственном квартале победивший на выборах Владимир Зеленский будет лучше защищен, чем в другом месте.

Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы отдать задние президентской администрации на социальные нужды.

Ранее также стала известна возможная дата инаугурации Зеленского.