Саакашвили отказали во въезде на Украину

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В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Погранслужбе напомнили, что Саакашвили незаконно пересек границу Польши и Украины в 2017 году, что подтверждают решения местного и апелляционного суда.

«В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица действуют ограничения во въезде на Украину сроком до 2021 года», — говорится на сайте ведомства.

В Погранслужбе подчеркнули, что запрет обоснован исключительно украинскими законами.

Ранее Саакашвили попросил разрешить ему въехать на Украину.