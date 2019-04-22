Почему Путин не поздравил Зеленского, объяснили в Кремле

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременными разговоры о поздравлениях президента России Владимира Путина побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что рано говорить об их совместной работе.

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского поздравили с победой на выборах представители десяти стран.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.