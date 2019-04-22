«Ты заходи, если что»: Климкин поздравил Зеленского c победой на выборах

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Глава украинского МИДа Павел Климкин поздравил кандидата в президенты страны Владимира Зеленского с победой на выборах, добавив отрывок из мультфильма «Жил-был пес». Об этом он написал в своем твитере.

Отмечается, что Климкин поздравил Зеленского, а также пообещал помочь с «переходным периодом».

«Сделаю все, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться», — написал Климкин.

К своему посту он добавил отрывок из мультфильма «Жил-был пес», где волк, уходя, оборачивается и говорит: «Ты заходи. Если что».

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