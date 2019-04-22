«Ты заходи, если что»: Климкин поздравил Зеленского c победой на выборах
Глава украинского МИДа Павел Климкин поздравил кандидата в президенты страны Владимира Зеленского с победой на выборах, добавив отрывок из мультфильма «Жил-был пес». Об этом он написал в своем твитере.
Отмечается, что Климкин поздравил Зеленского, а также пообещал помочь с «переходным периодом».
«Сделаю все, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться», — написал Климкин.
К своему посту он добавил отрывок из мультфильма «Жил-был пес», где волк, уходя, оборачивается и говорит: «Ты заходи. Если что».
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины обработал 99% голосов.