«Обойдемся»: в штабе Зеленского ответили на поздравления Януковича

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В предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского негативно отреагировали на поздравления со стороны бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом сообщает «Ura.Ru».

До этого Янукович поздравил Зеленского с победой, отметив, что украинцы сделали мудрый выбор. Он также понадеялся, что Зеленский сможет оправдать их ожидания.

Но в штабе Зеленского не приняли поздравления политика. По словам спикера предвыборного штаба Дмитрия Разумкова, Зеленский неоднократно получал в ходе всей кампании «так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников».

«Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — заключил Разумков.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура заподозрила соратников действующего президента Украины Петра Порошенко в преступной связи с Януковичем.