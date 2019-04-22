«Обойдемся»: в штабе Зеленского ответили на поздравления Януковича
В предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского негативно отреагировали на поздравления со стороны бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом сообщает «Ura.Ru».
До этого Янукович поздравил Зеленского с победой, отметив, что украинцы сделали мудрый выбор. Он также понадеялся, что Зеленский сможет оправдать их ожидания.
Но в штабе Зеленского не приняли поздравления политика. По словам спикера предвыборного штаба Дмитрия Разумкова, Зеленский неоднократно получал в ходе всей кампании «так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников».
«Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — заключил Разумков.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура заподозрила соратников действующего президента Украины Петра Порошенко в преступной связи с Януковичем.