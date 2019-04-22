«Быть в тренде»: глава МИД Украины дал обещание Зеленскому

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Глава МИД Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом он написал в своем твиттере.

Он заверил Зеленского, что тот может не волноваться за внешнюю политику.

«Поздравляю украинский народ с демократическим выбором, а Владимира Зеленского — с победой. Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться», — написал Климкин.

Он также пообещал «быть в тренде».

«Есть много планов — и политических, и личных. Но об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — написал Климкин.

По данным ЦИК, после обработки 97,04% голосов кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский набирает 73,15%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.