Токаев поздравил Зеленского с убедительной победой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах. Свои поздравления казахстанский лидер опубликовал в твиттере.
По его словам, он уже отправил Зеленскому поздравительное письмо.
«Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины», — написал Токаев.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подсчитал 97% голосов, по результатам которых Зеленский лидирует с большим отрывом.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.