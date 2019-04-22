Токаев поздравил Зеленского с убедительной победой

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах. Свои поздравления казахстанский лидер опубликовал в твиттере.

По его словам, он уже отправил Зеленскому поздравительное письмо.

«Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины», — написал Токаев.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подсчитал 97% голосов, по результатам которых Зеленский лидирует с большим отрывом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.