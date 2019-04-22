Президент Молдавии назвал Зеленского «Ваше превосходительство»
Молдавский глава Игорь Додон поздравил кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского с победой на выборах и назвал его «Ваше превосходительство». Об этом сообщили в пресс-службе президента страны.
Додон пожелал Зеленскому успехов, удачи, здоровья, побед, а также захотел с ним лично встретиться. Отмечается, что на протяжении поздравления он обращался к Зеленскому со словами «Ваше превосходительство».
«Ваше превосходительство, примите мои самые искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Украины... Желаю вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья», — отметил Додон.
Также Додон подчеркнул, что относится к Зеленскому с глубоким уважением.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой и захотела встречи.