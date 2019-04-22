«Не нравится язык? Чемодан, вокзал, знаешь куда»: Ляшко поругался с Вилкулом

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Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко и заместитель председателя фракции «Оппоблока» Александр Вилкул поссорились на согласительном совете Верховной рады. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, конфликт между двумя политиками начался при обсуждении закона об использовании только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

В ходе заседания Ляшко потребовал, чтобы Вилкул перешел на украинский язык.

«Вилкул, если тебе не нравится говорить на украинском языке — чемодан, вокзал, знаешь куда. На украинском языке надо говорить. На украинском языке», — сказал Ляшко.

Вилкул отметил, что политик занимается клоунадой. В ответ на это Ляшко заявил, что любой украинец должен знать и любить свой язык.

«Вам мешает язык? Вы мне мешаете!», — заключил Ляшко.

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко решил подписать закон о языке до сложения полномочий.