В ЦИК Украины рассказали, повлияют ли нарушения на результаты выборов

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что нарушения избирательного процесса в ходе выборов украинского лидера не повлияют на результаты, передает РИА «Новости».

Слипачук отметила, что нет никаких оснований для того, чтобы нарушения повлияли на результаты голосования.

Ранее сообщалось, что кандидат в украинские лидеры Петр Порошенко незначительно улучшает показатели после обработки 95,06% протоколов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.