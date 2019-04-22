В ЦИК Украины рассказали, повлияют ли нарушения на результаты выборов
Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что нарушения избирательного процесса в ходе выборов украинского лидера не повлияют на результаты, передает РИА «Новости».
Слипачук отметила, что нет никаких оснований для того, чтобы нарушения повлияли на результаты голосования.
Ранее сообщалось, что кандидат в украинские лидеры Петр Порошенко незначительно улучшает показатели после обработки 95,06% протоколов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.