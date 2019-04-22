Медведев прокомментировал результаты выборов на Украине
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов президента Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, результаты выборов показали, что страна нуждается в новых подходах при решении проблем.
«Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины», — отметил Медведев.
Он также добавил, что сейчас перед новым украинским лидером стоит задача укрепления страны.
Ранее сообщалось, что Медведев рассказал о шансах на улучшение взаимодействия России и Украины.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.