Медведев прокомментировал результаты выборов на Украине

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов президента Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, результаты выборов показали, что страна нуждается в новых подходах при решении проблем.

«Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины», — отметил Медведев.

Он также добавил, что сейчас перед новым украинским лидером стоит задача укрепления страны.

Ранее сообщалось, что Медведев рассказал о шансах на улучшение взаимодействия России и Украины.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.