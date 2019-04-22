Порошенко победил Зеленского за рубежом после обработки 100% протоколов

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Действующий украинский лидер Петр Порошенко опередил другого кандидата на пост главы страны Владимира Зеленского в зарубежном избирательном округе после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК страны.

Отмечается, что Поршенко смог набрать 54,73% голосов избирателей, а Зеленского за рубежом поддержали 43,78% проголосовавших.

По данным ЦИК, всего во втором туре за рубежом проголосовали почти 60 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Зеленский увеличивает отрыв после обработки 90,25% протоколов.

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