Медведев рассказал о шансах на улучшение взаимодействия России и Украины
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и Россией есть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Однако, по его словам, для этого необходима честность, а также ответственный подход.
«Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны», — добавил Медведев.
В связи с этим, премьер пожелал новому руководству Украины здравомыслие и осознание ценности отношений между двумя странами.
«...только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие», — заключил Медведев.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличивает отрыв после обработки 90,25% протоколов.
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