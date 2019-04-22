Медведев рассказал о шансах на улучшение взаимодействия России и Украины

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и Россией есть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, по его словам, для этого необходима честность, а также ответственный подход.

«Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны», — добавил Медведев.

В связи с этим, премьер пожелал новому руководству Украины здравомыслие и осознание ценности отношений между двумя странами.

«...только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие», — заключил Медведев.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличивает отрыв после обработки 90,25% протоколов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.