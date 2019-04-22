Янукович поздравил Зеленского с победой

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Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, который лидирует во втором туре президентских выборов, с победой. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, обращение Януковича прессе направил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

«Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», — написал Янукович.

Янукович вспомнил про войну на Донбассе, которая «уносит жизни украинцев». Вину за это Янукович возложил на действующего украинского лидера Петра Порошенко.

«Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий», — отметил Янукович.

Он добавил, что украинцы сделали мудрый выбор, и понадеялся, что Зеленский сможет оправдать их ожидания.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо поздравил Зеленского с победой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.