Янукович поздравил Зеленского с победой
Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, который лидирует во втором туре президентских выборов, с победой. Об этом сообщают «Украинские новости».
Как отмечается, обращение Януковича прессе направил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.
«Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», — написал Янукович.
Янукович вспомнил про войну на Донбассе, которая «уносит жизни украинцев». Вину за это Янукович возложил на действующего украинского лидера Петра Порошенко.
«Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий», — отметил Янукович.
Он добавил, что украинцы сделали мудрый выбор, и понадеялся, что Зеленский сможет оправдать их ожидания.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо поздравил Зеленского с победой.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.