Десять стран поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины

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Кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского поздравили с победой на выборах представители десяти стран, сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что Зеленский уверенно лидирует по данным экзит-полов и сведениям, полученным после обработки 80% протоколов ЦИК Украины.

Отмечается, что одним из первых Зеленского поздравил действующий глава страны Петр Порошенко. Также кандидата уже успели поздравить американский лидер Дональд Трамп, глава британского МИДа Джереми Хант, глава Польши Анджей Дуда, канадский премьер Джастин Трюдо.

Кроме того, свои поздравления Зеленскому передали премьеры Грузии и Армении Мамука Бахтадзе и Никол Пашинян, главы МИД Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевичс, а также министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ранее стала известна окончательная явка во втором туре выборов президента Украины.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.