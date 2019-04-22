Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Москвы и Киева
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что «безмозглые политики» испортили отношения между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире», — сказала Савченко.
По ее словам, Украине придется «потратить время» для восстановления отношений с Россией.
Она также добавила, что «проблемы» между Киевом и Москвой необходимо урегулировать.
Ранее Савченко назвала фаворита на украинских выборах.