Пашинян по-украински поздравил Зеленского
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом он написал в своем твиттере.
При этом сообщение Пашинян написал на украинском языке.
«Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах Президента Украины! Уверен, на этой должности Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень и служили нашим народам! Желаю Вам успехов!» — написал Пашинян.
Ранее Зеленский провел первый зарубежный разговор после окончания второго тура президентских выборов. Он поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.