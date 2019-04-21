Пашинян по-украински поздравил Зеленского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/821/12308821/RIAN_5834477.HR-pic905-895x505-32252.jpg">

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом он написал в своем твиттере.

При этом сообщение Пашинян написал на украинском языке.

«Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах Президента Украины! Уверен, на этой должности Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень и служили нашим народам! Желаю Вам успехов!» — написал Пашинян.

Ранее Зеленский провел первый зарубежный разговор после окончания второго тура президентских выборов. Он поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.