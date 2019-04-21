Порошенко лидирует на выборах президента Украины за рубежом
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах по итогам подсчета 27,72% протоколов в зарубежном избирательном округе, передает РИА «Новости».
За него отдали свой голос 49,51% украинцев, живущих за рубежом.
Второго кандидата в президенты Владимира Зеленского поддержали за рубежом 49,27% избирателей.
Ранее сообщалось, что Порошенко победил в Австралии.
По данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах, набирая более 70% голосов.