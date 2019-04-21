В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК. Об этом заявил отвечающий за идеологию в штабе Руслан Стефанчук.
«Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным», — сказал Стефанчук.
При этом не смог назвать имена тех, кто станет ответственным за связи с Россией.
Ранее сообщалось, что, по данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах, набирая более 70% голосов.
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