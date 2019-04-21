Порошенко решил подписать закон о языке до сложения полномочий

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Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по итогом публикации экзит-полов заявил, что намерен подписать закон о языке на следующей неделе, передает ТАСС.

«Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу», — заявил Порошенко.

Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Ранее кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.