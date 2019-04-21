Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.

Он заявил, что Зеленскому предстоит большая работа по восстановлению Украины, и пожелал ему удачи.

Кадыров добавил, что украинский народ выразил свой протест против «безрассудного» курса команды Порошенко.

Ранее журналист Аркадий Бабченко отреагировал на данные экзит-полов, согласно которым на выборах президента Украины с большим отрывам лидирует Владимир Зеленский.