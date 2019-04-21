«Вова, мы верим в тебя»: Кривой Рог ликует после победы Зеленского
Жители Кривого Рога приветствовали результаты экзит-полов, согласно которым Владимир Зеленский одерживает победу на выборах президента Украины, передает телеканал «1+1».
Сторонники Зеленского заявили, что верят в него.
Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко в выступлении признал поражение на выборах.
По данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах, набирая более 70% голосов.