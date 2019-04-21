Порошенко признал поражение
Действующий президент Украины Петр Порошенко в выступлении признал поражение на выборах.
По его словам, результаты экзит-полов очевидны.
Он заявил, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому и поздравит его.
«Результаты экзит-полов очевидны, и дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его», — заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что, по данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах, набирая более 70% голосов.
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.