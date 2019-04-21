Более тысячи сообщений о нарушениях поступило на выборах президента Украины

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Полиция Украины получила 1068 сообщений о нарушениях на выборах, передает РИА «Новости».

Как сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко, возбуждено 12 уголовных дел. При этом отмечается, что не зафиксировала нарушений, влияющих на результат выборов.

«Поступило 1068 сообщений (о нарушениях избирательного процесса)», — сказал Шевченко.

Сообщается, что больше всего о нарушениях сообщали в Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.

Ранее сообщалось, что за два часа выборов на Украине зарегистрировали более 100 нарушений.

Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.