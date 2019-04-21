Путин намерен «утереть нос» Трампу, сообщил Foreign Policy

Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном станет уколом для лидера США Дональда Трампа, чьи переговоры с северокорейским лидером закончились неудачно, пишет Foreign Policy.

Долгое время российский президент стремился укрепить свою страну дипломатически на мировой арене, и особенно использовать слабость США, отмечает издание.

После того, как президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в своих переговорах с лидером Северной Кореи, Путин получит свой шанс в конце этого месяца, когда, как ожидается, он впервые проведет переговоры с Ким Чен Ыном.

Издание отмечает, что для Ким Чен Ына эта встреча станет возможностью «показать нос» Вашингтону после застопорившихся переговоров и тупика в вопросе ослабления санкций. Для Путина встреча станет еще одним способом продемонстрировать дипломатическую значимость России, как ранее было с Афганистаном и Сирией.