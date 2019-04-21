Как Зеленского штрафовали за нарушение закона сняли на фото и видео

В сети появились кадры, как кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского наказывают за публичную демонстрацию своего бюллетеня. Фото появилось в телеграм-канале народного депутата Сергея Лещенко.

До этого стало известно, что кандидат после голосования рассказал о «чудесном утре» с кофе, детьми и песни Эминема, а также продемонстрировал журналистам свой бюллетень для голосования.

Отмечается, что за это полиция решила выписать ему штраф.

Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил закон во время голосования.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

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