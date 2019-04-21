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Стало известно, кто побеждает на востоке Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса NIMG на 12:00 мск.

Как отмечается, в этой части страны Владимир Зеленский пока набирает 88,8%, Петр Порошенко — 11,2%.

На западе Украины Зеленский набирает 55,6%, Порошенко — 44,4%. В центральной части — 72,9% и 27,1% соответственно.

Ранее сообщалось, что явка на востоке Украины вдвое превышает явку на западе.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

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