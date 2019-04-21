Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во втором туре президентских выборов поддержал действующего главу страны Петра Порошенко и сравнил его с Иисусом Христом. Об этом сообщает «Страна.ua».
Как отмечается, это сравнение проскользнуло в рассказанной им библейской истории.
«Многие знают библейскую историю о том, как радовался народ, когда Иисус въезжал на осле в Иерусалим. Как Ему кричали «Осанна!» и бросали под ноги одежду и пальмовые ветви те же люди, которые уже через несколько дней, не дождавшись желанных им, дармовой пищи, лечение и быстрых побед, требовали Его распять», — сказал Турчинов.
По его словам, эта история подчеркивает «бесполезность, неустойчивость и условность человеческих предпочтений и симпатий толпы», которая надеется на чудо, а не пытается трудом изменить свою жизнь к лучшему.
Он также подчеркнул, что Христос пришел в этот не мир не для того, чтобы развлекать или кормить людей, а чтобы помочь людям понять смысл собственной жизни и очистить грешную душу.
Ранее сообщалось, что Турчинов пообещал поддержать Порошенко на выборах.