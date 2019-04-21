Порошенко проголосовал на выборах президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл на избирательный участок и проголосовал. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, Порошенко приехал в Центральный дом офицеров в Киеве.

Уточняется, что глава государства опустил бюллетень в урну вместе со своим внуком.

Ранее сообщалось, что Порошенко перед голосованием посетил литургию.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

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