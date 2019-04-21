Будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, которые известны как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, сообщив ему, что будущим главой правительства Украины будет некий Вован Лексусов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Харадинай поверил пранкерам и пожелал победы Порошенко и всего хорошего будущему премьеру Лексусу.

«Я желаю украинскому народу свободных и демократических выборов. Моему другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовану Лексусову желаю всего самого лучшего и победы для ведения Украины по пути евроатлантической интеграции», — заявил Харадинай.

Однако подписчики быстро заметили поздравления политика, выложенные в твиттер, и просветили Харадиная, кто такие Вован и Лексус.

Уточняется, что Харадинай поспешно удалил свой пост, но скрины с его поздравлениями разошлись по соцсети.

Ранее сообщалось, что на Украине начались выборы президента.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.