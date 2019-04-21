Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Киевский суд по итогам заседания отказался снимать с выборов кандидата в президенты Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости».

Судья не нашел убедительных доказательств тому, что Зеленский пытался подкупить избирателей.

Адвокат Андрей Хилько, требовавший убрать кандидатуру Зеленского, еще не решил, обжаловать ли ему решение суда.

Свое требование Хилько аргументировал тем, что Зеленский якобы нарушил избирательное законодательство Украины.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля.