В штабе Порошенко отреагировали на иск против Зеленского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/121/12300121/RTS2HHSO-pic905-895x505-98393.jpg">

Представитель украинского лидера Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что штаб президента страны не имеет никакого отношения к иску наблюдателя Андрея Хилько, который просит суд отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, иск начали рассматривать за несколько часов до начала второго тура выборов.

«Мы никакого отношения к этому иску вообще не имеем, мы считаем, что это дискредитация накануне выборов», — заявил Медведев.

Ранее Хилько сообщил, что Зеленский выложил на своей странице в фейсбуке объявление о билетах на дебаты, что, по мнению адвоката, является подкупом избирателей.