В штабе Порошенко отреагировали на иск против Зеленского
Представитель украинского лидера Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что штаб президента страны не имеет никакого отношения к иску наблюдателя Андрея Хилько, который просит суд отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, иск начали рассматривать за несколько часов до начала второго тура выборов.
«Мы никакого отношения к этому иску вообще не имеем, мы считаем, что это дискредитация накануне выборов», — заявил Медведев.
Ранее Хилько сообщил, что Зеленский выложил на своей странице в фейсбуке объявление о билетах на дебаты, что, по мнению адвоката, является подкупом избирателей.