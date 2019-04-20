Предоставлено доказательство вины Зеленского

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Адвокат и наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько заявил, что доказательство подкупа кандидатом в лидеры страны Владимиром Зеленским избирателей — фото его страницы в соцсети. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, каких-то других доказательств или доводов он не привел.

«Я ссылаюсь на доказательство, а именно фотографию страницы ответчика, где написан этот текст», — заявил Хилько.

Он уточнил, что Зеленский выложил на своей странице в фейсбуке объявление о билетах на дебаты, что, по мнению Хилько, является подкупом избирателей.

Ранее сообщалось, что начался суд по снятию Зеленского с выборов.