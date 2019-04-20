В Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций
В Болгарии зампред политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева пообещала в случае попадания партии в Европарламент (ЕП) выступить против антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление Ганчева сделала на Ялтинском международном экономическом форуме.
«...я уверена, что наши члены партии пройдут в Европарламент и будут выступать против санкций», — отметила Ганчева.
Она добавила, что пора покончить с политикой двойных стандартов.
Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что Сербия отказалась вводить санкции против России.