«США здесь надолго»: Волкер о планах Вашингтона на Украине

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Спецпредставитель американского госдепа Курт Волкер перед вторым туром президентских выборов на территории Украины заявил, что Соединенные Штаты останутся в этой стране надолго. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, американская сторона намерена поддержать демократическую, безопасную и сильную украинскую сторону.

«В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго», — заявил Волкер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.