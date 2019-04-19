В Госдуме прокомментировали дебаты Порошенко и Зеленского

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Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского были лишены состязательности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Программ не прозвучало, поэтому состязательности не было», — сказала Панина.

По ее словам, на дебатах Порошенко и Зеленского не было дискуссии.

Она также добавила, что со стороны Зеленского прозвучали конкретные обвинения в адрес властей Украины.

Ранее сообщалось, что выступление Порошенко на дебатах с Зеленским назвали «жалким зрелищем».