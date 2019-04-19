Команда Порошенко предложила Зеленскому провести дебаты «среди людей»
Глава партии «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что команда украинского лидера предложила кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому провести дебаты в фан-зоне стадиона «Олимпийский». Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Порошенко и Зеленскому следует провести дебаты «среди людей».
Он также добавил, что Украина хочет услышать, «как будет выглядеть ее будущее» от одного и от другого кандидатов.
Ранее стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского.