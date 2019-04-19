У пришедших на дебаты Порошенко и Зеленского будут изымать овощи
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что правоохранительные органы не позволят никому пронести на стадион, где будут проходить дебаты украинского лидера Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского, оружие. Об этом сообщает УНН.
По его словам, полиция, в частности, будет изымать у граждан «метательные предметы» — яйца, овощи и фрукты.
Он также добавил, что сотрудники правоохранительных органов будут проводить более тщательный обыск у посетителей мероприятия.
Ранее стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского.