Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского

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Стали известны подробности проведения дебатов между кандидатами в украинские лидеры Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным СМИ, вести дебаты между Порошенко и Зеленским будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Планируется, что дебаты начнутся с 5-минутного выступления каждого кандидата. После этого модераторы зададут Порошенко и Зеленскому по три вопроса. Каждый из них будет иметь по 60 секунд, чтобы поставить свой вопрос, и по 5 минут, чтобы ответить оппоненту.

Кроме того, заявлено, что пока на стадион будут заходить зрители от Порошенко и Зеленского выступят по три артиста.

Ранее сообщалось, что Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским.