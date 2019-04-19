Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского
Стали известны подробности проведения дебатов между кандидатами в украинские лидеры Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным СМИ, вести дебаты между Порошенко и Зеленским будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.
Планируется, что дебаты начнутся с 5-минутного выступления каждого кандидата. После этого модераторы зададут Порошенко и Зеленскому по три вопроса. Каждый из них будет иметь по 60 секунд, чтобы поставить свой вопрос, и по 5 минут, чтобы ответить оппоненту.
Кроме того, заявлено, что пока на стадион будут заходить зрители от Порошенко и Зеленского выступят по три артиста.
Ранее сообщалось, что Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским.