Янукович подарил Манафорту «огромную банку» черной икры, заявил Мюллер

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Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт получил в 2010 году от тогдашнего украинского лидера Виктора Януковича банку черной икры стоимостью $30-40 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявления в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера «по российскому делу».

Как отмечается, американские следователи сделали такой вывод при изучении переписки Манафорта с Константином Килимником, работавшем с Манафортом на Украине. При этом ФБР Связывает Килимника с российскими спецслужбами.

Уточняется, что Манафорт в своих письмах отзывался о Януковиче, как о «парне, который подарил мне самую большую банку икры». Это произошло в 2010 году, когда Манафорт праздновал с Януковичем его победу на выборах.

Роберт Мюллер завершил 22-месячное расследование вмешательства в президентские выборы 2016 года в прошлом месяце. После этого генеральный прокурор Уильям Барр предоставил четырехстраничное резюме доклада по «российскому делу».

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер по итогам расследования «российского дела» заявил, что были обнаружены связи между предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа и Россией, но доказательств для выдвижения обвинений недостаточно.

Россия отрицает обвинения во вмешательстве в выборы США.