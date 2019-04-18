Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский назвал представителей своей команды. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского «1+1». Он пришел на программу со своими представителями и начал их представлять по очереди.
«Это моя команда, это люди специалисты — молодые светлые люди, которые со мной пойдут в администрацию президента. Кто будет лучше, тот получит ту или иную должность», — отметил Зеленский.
Среди тех, кого Зеленский назвал, были бывший министр финансов Александр Данилюк, экс-член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка и украинский доктор Евгений Комаровский.
Ранее сообщалось, что Зеленский не собирается на теледебаты.