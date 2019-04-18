Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский назвал представителей своей команды. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского «1+1». Он пришел на программу со своими представителями и начал их представлять по очереди.

«Это моя команда, это люди специалисты — молодые светлые люди, которые со мной пойдут в администрацию президента. Кто будет лучше, тот получит ту или иную должность», — отметил Зеленский.

Среди тех, кого Зеленский назвал, были бывший министр финансов Александр Данилюк, экс-член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка и украинский доктор Евгений Комаровский.

Ранее сообщалось, что Зеленский не собирается на теледебаты.