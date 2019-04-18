Тимошенко позвонил «Порошенко» с призывом голосовать за него

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что ей позвонил робот, который голосом украинского президента Петра Порошенко призвал голосовать за него на выборах. Об этом инциденте она написала на фейсбуке.

«Твое лицо, когда берешь трубку, а там робот голосом Порошенко призывает голосовать за него», — написала Тимошенко.

Ранее об аналогичных случаях сообщили советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко, журналист Соня Кошкина и другие украинские граждане.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.