Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»
Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве «разделить Украину». Об этом сообщает Onet.pl.
По его словам, во время кризиса на Украине Орбан уговаривал поляков занять украинскую землю и разделить ее.
Он добавил, что премьер Венгрии является человеком опасным и умным. Также, уточнил Нитрас, он стремится к пересмотру европейских границ.
Однако Нитрас не сказал, когда именно Орбан сделал такое предложение.
Ранее сообщалось, что МИД Венгрии вызвал посла Украины.