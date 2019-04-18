Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/977/10254977/RTSJ727-pic905-895x505-37687.jpg">

Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве «разделить Украину». Об этом сообщает Onet.pl.

По его словам, во время кризиса на Украине Орбан уговаривал поляков занять украинскую землю и разделить ее.

Он добавил, что премьер Венгрии является человеком опасным и умным. Также, уточнил Нитрас, он стремится к пересмотру европейских границ.

Однако Нитрас не сказал, когда именно Орбан сделал такое предложение.

Ранее сообщалось, что МИД Венгрии вызвал посла Украины.