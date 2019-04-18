Зеленский выступил за легализацию марихуаны, проституции и игорных домов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/773/12278773/zel-pic905-895x505-64399.jpg">

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что выступает за легализацию, проституции, медицинской марихуаны и игорного бизнеса. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

По его словам, он не поддерживает легализацию оружия. Зеленский заметил, что в стране, где идет война, нынешнее положение вещей является неправильным. Шоумен также поддержал легализацию медицинской марихуаны. Это же касается и проституции с игорными домами.

Реклама

«Секс за деньги? Честно говоря, ребята, я думаю, что у нас есть возможность...сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили», — заявил Зеленский.

Он добавил, что таким образом можно было бы поднять какой-нибудь город, «в которые никто не приезжает».

Ранее Зеленский заявил, что он верит в бога, однако не хотел бы «транслировать» это на весь мир.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.