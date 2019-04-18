Порошенко заставил робота агитировать за себя на выборах

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На Украине советник главы МВД Владимир Мартыненко рассказал о звонке, во время которого робот с голосом украинского президента Петра Порошенко попросил его о поддержке во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети.

Отмечается, что аналогичные звонки получили журналист Соня Кошкина и другие украинцы.

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«Звонок с городского номера. Голос представляется Петром Порошенко, президентом Украины. Я даже поздоровался», — рассказал Мартыненко.

Он добавил, что хотел задать лидеру несколько вопросов, но голос продолжать говорить свое.

Ранее сообщалось, что Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.