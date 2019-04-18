Штаб Зеленского открестился от найма американских лоббистов
В предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что его команда не нанимала американскую компанию Signal Group Consulting для лоббирования интересов комика в США. Об этом сообщает ТАСС.
«Официально заявляем, что команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США», — говорится в сообщении штаба.
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В агентстве напомнили, что ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что команда Зеленского наняла Signal Group, а также экс-главу «Нафтогаза Украины» Олега Дубину для представления своих интересов в США.
Ранее сообщалось, что Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине.