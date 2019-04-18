Жена Зеленского высказалась о его дебатах с Порошенко

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Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о своих ожиданиями от его дебатов с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.

«Любой может впасть в ступор или не вовремя подобрать нужное слово, когда нервничает», — сказала жена Зеленского.

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По ее словам, Порошенко является очень опытным оратором.

Она также добавила, что все публичные высказывания Зеленского были «неподготовленными».

Елена подчеркнула, что уверена в том, что у Зеленского «все получится».

Ранее сообщалось, что Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине.