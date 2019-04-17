Замглавы МИД России встретился с новым руководством Судана

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Замглавы российского МИДа Михаил Богданов встретился в Хартуме с новыми властями Судана, передает РИА «Новости».

По словам, Богданова, двусторонние переговоры прошли хорошо. Кроме того, он отметил, что Россия будет и дальше сотрудничать с властями Судана после смены власти.

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«Настрой — на дальнейшее продолжение наших традиционно дружеских отношений и продолжение сотрудничества, поддержание политического диалога», — добавил Богданов.

Ранее сообщалось, что Россия признала новые власти Судана.

В течение четырех месяцев в Судане продолжались антиправительственные выступления.

11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство. Судьба президента остается неизвестной, по некоторым данным, он помещен под домашний арест, также были арестованы около 100 человек из его окружения.

Омар аль-Башир находился у власти в Судане 30 лет.