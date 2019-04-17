Глава сената Франции через сенатора передал письмо Матвиенко
Глава французского сената Жерар Ларше передал письмо, адресованное председателю Совфеда Валентине Матвиенко, передает РИА «Новости».
Отмечается, что письмо с неизвестным содержанием Ларше передал через члена комитета сената по финансам Жерара Лонге.
В свою очередь, Лонге передал письмо зампредседателю Совфеда Ильясу Умаханову, передает агентство.
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В настоящее время неизвестно получила ли Матвиенко письмо от Ларше.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах писала, что глава Служба внешней разведки Сергей Нарышкин может стать новым спикером Совфеда вместо Матвиенко, занимающей эту должность с 2011 года.
Также в Кремле прокомментировали информацию об уходе Матвиенко из Совфеда.